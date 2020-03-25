Manisa'da kaçırıldıktan 13 gün sonra bulunan genç kız ailesine kavuştu
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Manisa'da kaçırıldıktan 13 gün sonra bulunan genç kız ailesine kavuştu

Manisa'da kaçırıldıktan 13 gün sonra bulunan genç kız ailesine kavuştu Manisa'da kaybolduktan 13 gün sonra bulunan 14 yaşındaki kızın, bir evde alıkonulduğu ortaya çıkarken, genç kız ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

25.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:59
Manisa'da kaçırıldıktan 13 gün sonra bulunan genç kız ailesine kavuştu

Manisa'da kaçırıldıktan 13 gün sonra bulunan genç kız ailesine kavuştu

MANİSA - Manisa'da kaybolduktan 13 gün sonra bulunan 14 yaşındaki kızın, bir evde alıkonulduğu ortaya çıkarken, genç kız ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, ortaokul öğrencisi A.C.S. 7 Mart tarihinde annesine arkadaşında kalacağını belirterek evden ayrıldı. Gece saatlerinde annesi Hacer Uzunca'yı arayarak arkadaşlarında kalacağını belirten A.C.S.'nin telefonu kapandı. Kızı A.C.S.'den haber alamayan anne Hacer Uzunca durumu emniyete bildirdi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından her yerde aranan A.C.S., kaçırıldıktan 13 gün sonra alıkonulduğu evden kaçarak Manisa Valiliği önünde bulunan polis noktasına ulaştı. Burada emniyet ekiplerine durumu anlatan 14 yaşındaki A.C.S., çocuk şube ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada kendisinin kaçırıldığını ve uyuşturucu verilerek 13 gün boyunca alıkonulduğunu iddia eden A.C.S.'nin ifadesi üzerine olayla ilgili Y.K. isimli bir kişi kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kızının bulunduğu için mutlu olduğunu belirten anne Hacer Uzunca, "13 günden beri kayıptı kızım. Kaybolmadan önce benden izin istedi. Ben de arkadaşıyla buluşması için 2 saat kadar izin verdim. 2 saat sınırını aştı. Sonra da ben beklemeye başladım. Gece saatlerinde beni aradı ve arkadaşında kalacağını söyledi. Ben de arkadaşında kalmasına izin vermedim ve 'Ya eve geliyorsun ya da biz seni almaya geliyoruz' dedim. Telefon kapandı ve ben tekrar aradığımda telefon tamamen kapalıydı. Sabah erken saatlerde polise müracaat ettim. Kızımın kayıp olduğu ihbarını verdim. 13 gün boyunca kızım arandı. Daha sonra kızımla ilgili haberler yapılınca medyada çıktı. Kızım daha sonra çocuk şubeye teslim edildi ve şahıslardan şikayetçi olduk" dedi.

"Neredeyse çıldırmak üzereydim"

Kızının kayıp olduğu süre boyunca psikolojisinin bozulduğunu belirten anne Uzunca, ailelere çocuklarına sahip çıkmaları çağrısında bulunarak, "Hiç kimsenin bunu yaşamasını istemiyorum. Çok zor bir süreçti. 13 gün boyunca şuurumu kaybedecek duruma geldim. Sürekli telefonlar, mesajlar geliyor. O süreçte neredeyse çıldırmak üzereydim. Kızımı bulduktan sonraki halini unutamıyorum. O an beni tamamen bitirdi. Rahatsızlandım ve 2 gün boyunca yattım. Ailelere şunu söylemek istiyorum; kızlarınıza, çocuklarınıza sahip çıkalım. Dışarda çok kötü insanlar var. Bizim gibi onların eline düşmeyin. Rabbim hepsine güzellik versin. Onları bizlere bağışlasın. Evlat bambaşka bir şey" ifadelerini kullandı.

Kaçırıldıktan sonra yaşadıklarını anlatan 14 yaşındaki A.C.S., "Evimin 2 sokak altında kaçırıldım. Arabaya bindirdiler ve Spil Dağı'ndaki seyir tepesindeki yıkık evlerin orada bir eve hapsettiler beni. Bana zarar verileceğini düşündüm çok korkmuştum. Annemin yanına gitmek istediğimi söyledim. Ama beni salmadılar ve beni darp ettiler. Kapatıldığım evin içerisinde hiçbir eşya yoktu. Sadece bir battaniye seriliydi. Ben de battaniye üzerinde oturuyordum. 13 boyunca orada kaldım. Cinsel temas kurmak istedi. Ben istemedim. Sonra ellerimi bağladı. Daha sonra 13. gün kapıyı açık unuttular. Ben de fırsat bilerek kaçtım. Kasalı araba gördüm kasasına girip saklandım. Sonra aracın şoförü beni fark edince atlayıp kaçtım. Ardından valiliğin oradaki polis noktasına gittim. Oradaki polislere durumu anlattım. Çocuk şubeden gelip beni aldılar. Darp raporu alındı" diye konuştu.

Artık annesinin sözünden çıkmayacağını belirten A.C.S., "Bundan sonra annemin sözünü dinleyeceğim annemin yanından ayrılmayacağım. Annem nereye gidiyorsa ben de onun yanında gideceğim. Gitmemem gereken bir yer olursa evde ağabeyimle oturacağım. Hep ağabeylerimde dışarı çıkacağım. Arkadaş çevremi keseceğim. Ben arkadaş kurbanı oldum. Hep arkadaşlarımın yüzünden bunlar başıma geldi. Benim yaşıtımdakiler ailesinin kıymetini bilsin. Herkesin başına gelebilir" dedi.

Manisa'da kaçırıldıktan 13 gün sonra bulunan genç kız ailesine kavuştu

Kaynak: İHA

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Manisa'da kaçırıldıktan 13 gün sonra bulunan genç kız ailesine kavuştu

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