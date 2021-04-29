Manisa'da kaçak yapılaşmayla mücadele devam ediyor

Manisa'da, kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.

Manisa'da, kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.

Valilik Brifing Salonunda yapılan toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, 17 İlçe Kaymakamı, belediye başkanları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, imar barışının yapılma amacının mevcut kaçak yapıların problemlerini çözmek ve yeni kaçak yapılaşmaya müsaade etmemek ilkesine dayalı olduğuna ve çalışmaların bu prensiple sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Karadeniz, kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik çözüm üretilmesi için her kurumun kendi sorumluluk alanında yetkisini sonuna kadar kullanması gerektiğini ifade etti. Tarım arazilerinin bulunduğu yerlerde, her tarlada bir ev yapma şeklinde bir yönteme gidilmesinin doğru bir yapılaşma yöntemi olmadığını da söyleyen Vali Karadeniz, köy yerleşim alanlarının sınırlarının belirlenerek yürürlüğe konulmasının önemine dikkat çekti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Eyüp Gül tarafından katılımcılara kaçak ve ruhsatsız yapılaşmayla mücadeleye ilişkin bilgi verilen toplantı, kaçak ve ruhsatsız yapılaşma ile mücadelede alınacak önleyici tedbir ve önlemlerin değerlendirilmesi ile sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı