Manisa'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Manisa'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi yakalandı

25.12.2020 09:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:08
Manisa'da kaçak tütün operasyonunda 1 kişi yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 bin 380 dolu makaron, 4 kilo 270 gram açık kıyılmış kaçak tütün, 290 gram kaçak nargile tütünü, 1 kilo kaçat tütün ele geçirildi.

İş yeri sahibi N.A (28) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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