Manisa'da kaçak tütün operasyonu

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir iş yerinde toplamda 75 kilo mükerrer bandrollü kaçak tütün, 16 adet her biri 250 gramlık faturası olmayan cinsel içerikli macun ele geçirildi, 1 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaçak tütün ve cinsel içerikli macun satan bir iş yerine operasyon düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda iş yerinde yapılan aramalarda 75 kilo mükerrer bandrollü kaçak tütün, 16 adet her biri 250 gramlık faturası olmayan cinsel içerikli macun ele geçirildi. Öte yandan iş yeri sahibi C.K. (56) isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri