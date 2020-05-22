Manisa'da kaçak tütün operasyonu
Manisa'nın Salihli ilçesinde113 kilo kaçak tütün, 520 makaron ele geçirildi.
22.05.2020 18:41 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:41
Manisa'nın Salihli ilçesinde113 kilo kaçak tütün, 520 makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Grup Amirliği ekipleri, tütün mamulü satışı yapan iş yerlerine yönelik operasyon düzenledi.
İş yerlerinde yapılan aramada 113 kilo kıyılmış kaçak tütün, 520 dal makaron ele geçirildi.
Kaçak tütün satışı yapan S.Y. ve R.A.'ya toplam 27 bin lira ceza kesildi.
Kaynak: AA