Manisa'da kaçak tütün mamulü operasyonu

12.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:02

Turgutlu'da polis ekiplerince yapılan çalışmada 15 bin 600 adet kaçak makaron, 7 bin 600 adet kaçak dal ve 36 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar kapsamında bir işyerine yaptığı operasyonda 15 bin 600 adet kaçak makaron, 7 bin 600 adet dal sigara ile 36 paket kaçak sigara ele geçirdi.

İşyeri sahibi S.E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA