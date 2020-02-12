Manisa'da kaçak tütün mamulü operasyonu
Haberler » Güncel » Manisa'da kaçak tütün mamulü operasyonu - Haber

Manisa'da kaçak tütün mamulü operasyonu

Turgutlu'da polis ekiplerince yapılan çalışmada 15 bin 600 adet kaçak makaron, 7 bin 600 adet kaçak dal ve 36 paket kaçak sigara ele geçirildi.

12.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:02
Manisa'da kaçak tütün mamulü operasyonu

'da polis ekiplerince yapılan çalışmada 15 bin 600 adet kaçak makaron, 7 bin 600 adet kaçak dal ve 36 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar kapsamında bir işyerine yaptığı operasyonda 15 bin 600 adet kaçak makaron, 7 bin 600 adet dal sigara ile 36 paket kaçak sigara ele geçirdi.

İşyeri sahibi S.E. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler