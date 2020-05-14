Manisa'da kaçak sigara satışı yapanlara 31 bin lira ceza Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak sigara satışı yaptığı belirlenen 2 kişiye 31 bin lira ceza kesildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak sigara satışı yaptığı belirlenen 2 kişiye 31 bin lira ceza kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Durasıllı Mahallesinde tütün satışı yapılan iş yerlerine yönelik kontroller gerçekleştirdi. Ekiplerin, C.G. ve Ö.Ö.'nün iş yerlerinde yaptıkları kontrollerde 288 paket içerisinde toplam 5 bin 760 adet kaçak sigara ile 23 kilo 360 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Sigara ve tütünlere el koyan ekipler, 2 kişiye toplam 31 bin 896 lira ceza kesti. Kaynak: AA