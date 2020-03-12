Manisa'da kaçak parfüm satan kişi gözaltına alındı Manisa'da bir iş yerinde 196 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Manisa'da bir iş yerinde 196 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şehzadeler ilçesinde gümrük kaçağı parfüm satışı yaptığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi.



İş yerinde yapılan aramada, değişik markalarda 196 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.



Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA