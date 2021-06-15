Manisa'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
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Manisa'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Manisa'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, kaçak kazı yaptığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Bakır Mahallesi Sarnıç mevkisinde önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla O.S. (52), S.S. (38) ve A.E. (39) gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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