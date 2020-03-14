Manisa'da kaçak kazı yapanlara drone'la suçüstü MANİSA'nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları drone'la tespit edilen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yaptıkları drone'la tespit edilen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dün Süleymaniye Mahallesi Çiftlik mevkiindeki zeytinlik alanda iş makinesi ile kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bölgeyi drone'la tarayan ekipler, iş makinesiyle kaçak kazı yapanların yerini belirledi. Poyrazdamları Karakol Komutanlığı ile ortak yapılan operasyonda M.Y.(46), M.A.(62) ve B.Ü. (60) zeytinlik alanda iş makinesiyle kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA