Manisa'da kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı
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Manisa'da kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde kaçak kazı yapan iki kişi gözaltına alındı.

05.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:36
Manisa'da kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı

'nın ilçesinde kaçak kazı yapan iki kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, ekipleri, Azimli Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda iki kişi suçüstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan V.E. (52) ve C.E (56), jandarmadaki işlemlerin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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