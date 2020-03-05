Manisa'da kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde kaçak kazı yapan iki kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde kaçak kazı yapan iki kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Azimli Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda iki kişi suçüstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan V.E. (52) ve C.E (56), jandarmadaki işlemlerin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.
Kaynak: AA