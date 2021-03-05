Manisa'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
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Manisa'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

05.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:47
Manisa'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Musacalı Mahallesi Kaçkar mevkisinde iş makinesi kullanarak izinsiz kazı yapan 4'ü erkek biri kadın, H.B. (45), M.Ö. (41), H.H.K. (47), M.V. (43) ile K.Ö.'yü (48) suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan iş makinesine el konularak, ilçedeki yediemin deposuna teslim edildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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