Manisa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Manisa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda 1. derece sit alanı olan bir bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda 1. derece sit alanı olan bir bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Şirinyer Mahallesinde saat 15.00 sıralarında Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT Timi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip timi ve Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile ortak yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, H.D. (31), Ş.A. (28), K.A. (21) ve H.D. (28) isimli şahısların 1. derece sit alanı olan Kısıkdere mevkii ormanlık alan içerisinde kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda söz konusu alanda 4 şüpheli suç üstü yakalanırken, şüphelilerle birlikte olay yerinde kaçak kazıda kullanılan 1 adet el dedektörü, 1 adet 2,5 kW'lık jeneratör, 1 adet hilti ve yedek ucu ele geçirildi. Malzemelere el konulurken 4 şüpheli jandarma tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Manisa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Manisa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Derya Yanık Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kural Hande Yener Erkan Petekkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Muslera Arda Turan Rachid Ghezzal Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 17:41:27. #1.16#

title