Manisa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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Manisa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Manisa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, devriye görevindeki jandarma ekipleri, Bakır Mahallesi Sarnıç bölgesindeki arazide kaçak kazı yapıldığını belirledi.

Ekipler, R.Y. (53), Ü.Y. (24), S.T. (28) ve H.Y'yi (28) suçüstü yakaladı.

Bölgede, kaçak kazı sırasında kullanılan kürek, kazma, balyoz ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, şüpheliler arasında İzmir'in Bayraklı ilçesinde mahalle bekçisi olarak görev yapan bir kişinin de bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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