Manisa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Akhisar ilçesinde kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi, serbest bırakıldı.
Akhisar ilçesinde kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi, serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadıdağı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda A.K. (35), M.E. (43), A.A.Y. (41) ve H.K'yi (37) suçüstü yakaladı.
Tarihi eser niteliğindeki 3 adet objeye ve kazıda kullanılan aletlere el konuldu.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından salıverildi.