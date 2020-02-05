Manisa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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Manisa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Akhisar ilçesinde kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi, serbest bırakıldı.

05.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:46
Manisa'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

ilçesinde kaçak kazı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi, serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadıdağı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlediği operasyonda A.K. (35), M.E. (43), A.A.Y. (41) ve H.K'yi (37) suçüstü yakaladı.

Tarihi eser niteliğindeki 3 adet objeye ve kazıda kullanılan aletlere el konuldu.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA
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