Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı
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Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

03.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:30
Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

'nın ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi Kale mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Operasyonda T.G. (26), İ.A. (24) ve D.N (28) suçüstü yakalanırken kazı yaparken kullandıkları malzemelere el kondu.

Kaçak kazı yapılan alanda bulunan lahit, Manisa Müzesi Müdürlüğü yetkililerince toprak altından çıkarıldı. Lahit, Manisa Müzesi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerin ardından savcılıkça ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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