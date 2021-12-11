Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyuncu Mahallesi Gevenasar Tepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, M.K. (35) ve K.G'yi (30) gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kazı yerindeki dedektör ve tarihi eser olabileceği değerlendirilen 12 objeye el konuldu.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

 Bilinmeyen madde, apartmanın bodrum katında bomba gibi patladı

Bilinmeyen madde, apartmanın bodrum katında bomba gibi patladı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title