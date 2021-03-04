Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

04.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:56
Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Şehitoğlu Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Belirtilen adrese giden jandarma, F.T (76) ve M.A.A'yı (53) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan iş aletlerine el konuldu.

Jandarmada ifadeleri alınan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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