Manisa'da Kaçak Kazı Operasyonu
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karkın Mahallesi'nde şüpheli araç ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.
Ekipler, 1. derece sit alanı olan bölgede araştırma ve kazı yapan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda, ayrıca detektör ve diz üstü bilgisayar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.