Manisa'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Manisa'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Ahmetli ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

13.12.2019 22:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:52
Manisa'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte içki satıldığı ihbarı üzerine 3 iş yerine operasyon düzenledi.


İş yerlerinde yapılan aramalarda farklı türlerde 260 şişe kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.


İş yeri sahipleri C.D, İ.S. ve S.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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