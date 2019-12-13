Manisa'da kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Ahmetli ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
13.12.2019 22:52 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:52
Ahmetli ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte içki satıldığı ihbarı üzerine 3 iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerlerinde yapılan aramalarda farklı türlerde 260 şişe kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.
İş yeri sahipleri C.D, İ.S. ve S.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA