Manisa'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı
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Manisa'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

Manisa'da bir otomobilde 84 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

05.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:12
Manisa'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

'da bir otomobilde 84 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonucu 'den Manisa'ya kaçak içki getirileceği bilgisine ulaştı.


Ekipler, takibe aldıkları 35 HB 3637 plakalı otomobili Manisa girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, üzerinde sahte bandrol bulunan 84 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Otomobilde bulunan K.M. ve F.D. gözaltına alındı. Operasyonda otomobile de el kondu.

Kaynak: AA
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