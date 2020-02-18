Manisa'da kaçak içki operasyonunda 1'i astsubay 12 şüpheli yakalandı
Manisa'nın Demirci ilçesinde gümrük kaçağı içki sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda 1'i jandarma astsubay 12 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde gümrük kaçağı içki sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda 1'i jandarma astsubay 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, bazıları sahte bandrol yapıştırılmış değişik markalarda 150 şişe kaçak içki, cinsel gücü artırdığı öne sürülen satışı yasak 75 ürün ile gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1'i astsubay 12 şüpheli, emniyete götürüldü.