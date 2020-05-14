Manisa'da kaçak içki operasyonu Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 litre kaçak içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 litre kaçak içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Kayalıoğlu Mahallesinde T.H.'nin (42) ev ve eklentilerine baskın yaptı.

Yapılan aramada 75 litre sahte içki ve içki yapımından kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.H. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA