Manisa'da kaçak içki operasyonu

30.10.2019 22:04

Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukuroba Mahallesi'nde M.U'nun (54) evinde kaçak içki bulundurduğu ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda bin 600 litre kaçak şarap ile 150 litre kaçak rakı ele geçirildi, M.U. gözaltına alındı.

Kaçak içkilere jandarma ekiplerince el konulurken, M.U. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA