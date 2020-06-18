Manisa'da kaçak cep telefonu operasyonu Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulmuş 90 cep telefonu ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulmuş 90 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cep telefonu satışı yapılan dükkanlara kaçak cep telefonu temin ettiği belirlenen İ.A'yı takibe aldı.

İ.A, bir cep telefonu dükkanında yakalandı. Aramada yurda kaçak yollarla sokulmuş 90 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: AA