Manisa'da kaçak avlanıp, 20 martıyı vuran avcıya ceza yağdı
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Manisa'da kaçak avlanıp, 20 martıyı vuran avcıya ceza yağdı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kaçak avlanarak martı vurduğu tespit edilen bir kişiye 16 bin 303 lira idari para cezası kesildi.

Manisa'da kaçak avlanıp, 20 martıyı vuran avcıya ceza yağdı
27.04.2020 21:12 | Son Güncelleme: 27.04.2020 21:12

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kaçak avlanarak martı vurduğu tespit edilen bir kişiye 16 bin 303 lira idari para cezası kesildi.Yunusemre İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bugün saat 14.30 sıralarında, kaçak avlanan bir kişi olduğu ihbarı üzerine kırsal Üçpınar Mahallesi Göksu mevkiine gitti. Ekipler, söz konusu bölgede; Özcan H.'yi (35) isimli vurduğu 20 martıyla birlikte suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri, Özcan H.?ye kaçak avcılık yaptığı, ekosistemde tahribat ve eksiltme meydana getirdiği gerekçesiyle toplam 16 bin 303 lira para cezası kesti. Özcan H.'in av tüfeğine de el konuldu.


Kaynak: DHA

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