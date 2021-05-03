Manisa'da kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda, Seyitali Mahallesi'ndeki Sazlık Küme Evleri mevkisinde S.A, Z.Ö. ve O.Ç'yi yakaladı.

Ekipler, burada bir kısmı yakılmış bir kısmı rulo halinde olan yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki bakır kabloyu ele geçirdi.

Operasyonda bulunan demir makası ile bir miktar benzine de el kondu.

Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak