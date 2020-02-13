Manisa'da kablo hırsızları yakalandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı belirtilen 3 kişi yakalandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı belirtilen 3 kişi yakalandı.
Çamlıbel Mahallesi'nde haberleşme kablolarının kesildiği ihbarını alan Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada 500 metre uzunluğundaki kablonun kesilerek rulo halinde bırakıldığını tespit etti.
Otomobille kaçmaya çalışan M.K. (39), E.K. (32) ve A.T. (43) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 4 kablo kesme makası ele geçirdi.
Öte yandan, şüphelilerin ifadelerinde, 28 Ocak'ta Salihli'nin Gökeyüp Mahallesi'ndeki haberleşme kablolarının çalınması olayının faili olduklarını da itiraf ettikleri belirtildi.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.