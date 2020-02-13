Manisa'da kablo hırsızları yakalandı
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Manisa'da kablo hırsızları yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı belirtilen 3 kişi yakalandı.

13.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:30
Manisa'da kablo hırsızları yakalandı

'nın ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı belirtilen 3 kişi yakalandı.


Çamlıbel Mahallesi'nde haberleşme kablolarının kesildiği ihbarını alan Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada 500 metre uzunluğundaki kablonun kesilerek rulo halinde bırakıldığını tespit etti.

Otomobille kaçmaya çalışan M.K. (39), E.K. (32) ve A.T. (43) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 4 kablo kesme makası ele geçirdi.

Öte yandan, şüphelilerin ifadelerinde, 28 Ocak'ta Salihli'nin Gökeyüp Mahallesi'ndeki haberleşme kablolarının çalınması olayının faili olduklarını da itiraf ettikleri belirtildi.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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