Manisa'da jandarmanın denetiminde, 7 sürücünün ehliyetine el kondu
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerinin trafik denetiminde 7 sürücünün ehliyetine el kondu.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerinin trafik denetiminde 7 sürücünün ehliyetine el kondu.
Muradiye Mahallesi'nde trafik kontrolü yapan Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, durdurduğu sürücülerin belgelerini kontrol etti ve alkol denetimi yaptı.
Kontrollerde çeşitli ihlallerde bulunduğu belirlenen 7 sürücünün ehliyetine el kondu.
Ayrıca denetimde jandarma ekiplerine zorluk çıkaran ve hakaretlerde bulunan sürücü A.C.D. gözaltına alındı. İşlemin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram