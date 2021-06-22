Manisa'da jandarmanın denetiminde, 7 sürücünün ehliyetine el kondu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerinin trafik denetiminde 7 sürücünün ehliyetine el kondu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerinin trafik denetiminde 7 sürücünün ehliyetine el kondu.

Muradiye Mahallesi'nde trafik kontrolü yapan Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, durdurduğu sürücülerin belgelerini kontrol etti ve alkol denetimi yaptı.

Kontrollerde çeşitli ihlallerde bulunduğu belirlenen 7 sürücünün ehliyetine el kondu.

Ayrıca denetimde jandarma ekiplerine zorluk çıkaran ve hakaretlerde bulunan sürücü A.C.D. gözaltına alındı. İşlemin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram