Manisa'da jandarmanın denetiminde, 7 sürücünün ehliyetine el kondu
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Manisa'da jandarmanın denetiminde, 7 sürücünün ehliyetine el kondu

Manisa'da jandarmanın denetiminde, 7 sürücünün ehliyetine el kondu
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerinin trafik denetiminde 7 sürücünün ehliyetine el kondu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerinin trafik denetiminde 7 sürücünün ehliyetine el kondu.

Muradiye Mahallesi'nde trafik kontrolü yapan Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, durdurduğu sürücülerin belgelerini kontrol etti ve alkol denetimi yaptı.

Kontrollerde çeşitli ihlallerde bulunduğu belirlenen 7 sürücünün ehliyetine el kondu.

Ayrıca denetimde jandarma ekiplerine zorluk çıkaran ve hakaretlerde bulunan sürücü A.C.D. gözaltına alındı. İşlemin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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