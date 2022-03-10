Manisa'da jandarmadan zabıtaya trafik eğitimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da jandarmadan zabıtaya trafik eğitimi

AA - Ahmet Bayram - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da jandarmadan zabıtaya trafik eğitimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sebze ve meyve taşıyan araçlara yönelik denetim yapan zabıta ekiplerine eğitim verdi.

MANİSA (AA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sebze ve meyve taşıyan araçlara yönelik denetim yapan zabıta ekiplerine eğitim verdi.

Jandarma personeli, Manisa Büyükşehir Belediyesi Toptan Sebze ve Meyve Hali'ndeki eğitimde Zabıta Dairesi Başkanlığı personeline, ilgili mevzuatı ve denetim sırasında dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, katkıları için jandarmaya teşekkür etti.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Zabıta, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title