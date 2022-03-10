Manisa'da jandarmadan zabıtaya trafik eğitimi

MANİSA (AA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sebze ve meyve taşıyan araçlara yönelik denetim yapan zabıta ekiplerine eğitim verdi.

Jandarma personeli, Manisa Büyükşehir Belediyesi Toptan Sebze ve Meyve Hali'ndeki eğitimde Zabıta Dairesi Başkanlığı personeline, ilgili mevzuatı ve denetim sırasında dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, katkıları için jandarmaya teşekkür etti.