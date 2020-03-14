Manisa'da jandarmadan lokanta görünümlü kumarhaneye baskın
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Yunusemre, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa

Manisa'da jandarmadan lokanta görünümlü kumarhaneye baskın

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde lokanta olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını değerlendiren Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynatan ve oynayan kişilere toplamda 14 bin TL ceza kesti.

14.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:22
Manisa'da jandarmadan lokanta görünümlü kumarhaneye baskın

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde lokanta olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarını değerlendiren Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynatan ve oynayan kişilere toplamda 14 bin TL ceza kesti.


Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kumarhaneye baskın düzenlendi. Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Muradiye Mahallesinde bulunan bir lokantada kumar oynatıldığı ihbarını değerlendirerek iş yerine baskın düzenledi. Sabaha karşı 03.00 sıralarında düzenlenen baskında işletme sahibi ile birlikte 17 kişinin gruplar halinde masalara oturdukları ve masalarda okey oyunu ile iskambil kağıtları bulduğu tespit edildi. Ayrıca işletmenin arka bölümünde "kılıç" diye tabir edilen kumar oynatıldığı da tespit edildi. Baskında 14 kişiye "5326 Kabahatlar Kanunu" kapsamında toplam 14 bin TL idari para cezası uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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