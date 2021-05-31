Manisa'da jandarmadan kumar baskını
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Manisa'da jandarmadan kumar baskını

Manisa'da jandarmadan kumar baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerinin katılımıyla gerçekleşen kumar baskınında 50 kişiye toplamda 225 bin TL para cezası kesildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerinin katılımıyla gerçekleşen kumar baskınında 50 kişiye toplamda 225 bin TL para cezası kesildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Irlamaz Mahallesi'nde bulunan bir restoranda istihbarat çalışması yapan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri, restoranda kumar oynandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonda restoranda bulunan 50 kişinin kumar oynarken yakaladı. Kumar oynadıkları tespit edilen şahıslar hakkında "Kumar Oynamaktan ve Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına Muhalefet Etmekten" toplamda 225 bin TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan ekipler tarafından masaların üzerindeki tombala kartları ve pullarına da el konulurken gözaltına alınan işyerinin sorumlusu şüpheli İ.Ö. ifadesinin alınması sonrası serbest bırakıldı. - MANİSA

Manisa'da jandarmadan kumar baskını
Manisa'da jandarmadan kumar baskını
Manisa'da jandarmadan kumar baskını
Manisa'da jandarmadan kumar baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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