Manisa'da jandarmadan kask denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da jandarmadan kask denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da jandarmadan kask denetimi

Manisa il Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Motosikletli Trafik Timleri ve Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri tarafından motosiklet kazalarının önüne geçmek ve olası kazalarında ölümleri en aza indirmek amacıyla kask denetimi yaptı.

MANİSA (İHA) - Manisa il Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Motosikletli Trafik Timleri ve Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri tarafından motosiklet kazalarının önüne geçmek ve olası kazalarında ölümleri en aza indirmek amacıyla kask denetimi yaptı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Manisa il Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Motosikletli Trafik Timleri ve Jandarma Motosikletli Asayiş Timleri tarafından motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı kazaları önlemek, kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek, vatandaşları güvenli motosiklet (koruma başlığı) kullanımı konusunda bilgilendirmek, denetim faaliyetlerini her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirerek, sürücülerde "algılanan yakalanma riski duygusunu" sürekli ve etkin olarak üst düzeyde tutabilmek amacıyla denetleme yapıldı.

336 aracın kontrol edildiği denetimlerde 50 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken 20 araç trafikten men edildi. Ayrıca yakalama kaydı olan 2 araç ve 1 şahıs yakalandı.

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesinde 2030 yılı hedefi olan trafik kazaları sonucu ölümlerin ve ciddi yaralanmaların yüzde 50 azaltılması, 2050 yılında kimsenin ölmediği ve ciddi derecede yaralanmadığı bir ülke hedefine ulaşılması amacıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığının denetimlere devam edeceği bilgisi verildi.

Öte yandan Manisa il genelinde son 5 yılda meydana gelen motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarında 31 sürücünün yaşamını yitirdiği ve bin 837 kişinin de yaralandığı öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da jandarmadan kask denetimi

Manisa'da jandarmadan kask denetimi

Manisa'da jandarmadan kask denetimi

Manisa'da jandarmadan kask denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İşten çıkarılan iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

İşten çıkarılan iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

 Cinnet getiren kadın, babasının boğazını kesti! Ablasına gidip böyle itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü

Cinnet getiren kadın, babasının boğazını kesti! Ablasına gidip böyle itiraf etti: Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü

 Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Eşinden ayrı yaşayan kadın, yanında kaldığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Muharrem İnce Hasan Polatkan
Magazin Oğuzhan Koç Burak Yamantürk Acun Ilıcalı
Spor Kerem Aktürkoğlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Donald Trump Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manisa'da jandarmadan kask denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 17:42:25. #1.11#