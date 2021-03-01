Jandarmadan ilkokul öğrencilerine ayakkabı hediyesi
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Jandarmadan ilkokul öğrencilerine ayakkabı hediyesi

01.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:38

Manisa'nın Demirci ilçesinde jandarma ekipleri, aralarında topladıkları bağışlarla aldıkları ayakkabıları ilkokul öğrencilerine hediye etti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde jandarma ekipleri, aralarında topladıkları bağışlarla aldıkları ayakkabıları ilkokul öğrencilerine hediye etti.

Demirci İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğurcan Şahin ve beraberindeki personel, kırsal mahallelerdeki öğrencilerin ayakkabı ve bot ihtiyaçlarına destek olmak için para topladı.

İlk etapta Minnetler İlkokulundaki öğrencilere ayakkabılarını takdim eden ekiplerin bağış programı kapsamında diğer kırsal okullarda da hediye dağıtımına devam edeceği belirtildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, 2018 yılında Afrin'de şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı'nın vefatının 3. yılı dolayısı ile de öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Jandarmadan ilkokul öğrencilerine ayakkabı hediyesi
Jandarmadan ilkokul öğrencilerine ayakkabı hediyesi
Jandarmadan ilkokul öğrencilerine ayakkabı hediyesi
Jandarmadan ilkokul öğrencilerine ayakkabı hediyesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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