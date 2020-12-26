Manisa'da jandarmadan çevrim içi trafik eğitimi
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Manisa'da jandarmadan çevrim içi trafik eğitimi

26.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:05
Manisa'da jandarmadan çevrim içi trafik eğitimi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından ilköğretim öğrencilerine çevrim içi trafik eğitimi verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından ilköğretim öğrencilerine çevrim içi trafik eğitimi verildi.

Alaşehir Jandarma Komutanlığı personeli, Killik Şehit Hüdaverdi Özkan İlköğretim Okulu öğrencileriyle Eğitim Bilişim Ağı (EBA) programı aracılığıyla bir araya geldi.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mesut Çetin, 65 öğrenciye trafik kurallarına ilişkin eğitim verdi.

Yaya geçitleri, trafik ışıkları gibi konularda bilgilendirilen çocukların, soru cevap yöntemiyle derse katılımı sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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