Manisa'da jandarma ve emniyetten ortak trafik denetimi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli trafik timleri ve motosikletli asayiş timlerinden oluşan karma ekip ile düzenlenen trafik denetimlerinde 100 araç sürücüsüne idari ceza uygulanırken 39 araç trafikten men edildi, çalıntı...

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli trafik timleri ve motosikletli asayiş timlerinden oluşan karma ekip ile düzenlenen trafik denetimlerinde 100 araç sürücüsüne idari ceza uygulanırken 39 araç trafikten men edildi, çalıntı kaydı bulunan 2 araç ise yakalandı.

Manisa il genelinde son 5 yılda yaşanan trafik kazalarının yüzde 42'sine motosiklet ve traktörlerin karıştığı, kazalarda da 126 kişi ise hayatını kaybettiği öğrenildi. 11 bin 282 kişi de kazalarda yaralandı. Meydana gelen kazalarda motosiklet ve traktörlerin önemli yer tutması nedeniyle İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Trafik Timleri ve Motosikletli Asayiş Timlerinden oluşan karma ekip ile Saruhanlı'da denetim düzenlendi.

Düzenlenen denetlemelerde 245 araç kontrol edilirken 100 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 39 adet araç trafikten men edildiği denetimlerde çalıntı kaydı bulunan 2 adet motosiklet yakalanarak adli işlem yapılmak üzere asayiş ekiplerine teslim edildi.

Denetimlerde Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 3 motosikletli trafik timi, 1 motosikletli asayiş timi ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 Motosikletli ekip katıldı.

Önümüzdeki günlerde benzer denetim faaliyetlerine devam edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı