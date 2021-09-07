Manisa'da jandarma, okul servis şoförlerini bilgilendirmeye devam ediyor

Manisa'da jandarma ekipleri, kentte faaliyet gösteren öğrenci servisi şoförlerine, servis hosteslerine ve öğrencilere trafik güvenliği semineri vermeye devam ediyor.

Manisa'da jandarma ekipleri, kentte faaliyet gösteren öğrenci servisi şoförlerine, servis hosteslerine ve öğrencilere trafik güvenliği semineri vermeye devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Motosikletli Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince kentteki bir kolejin konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerine 37 servis şoförü katıldı.

"Okul Servis Araçları Yönetmeliği"ne ilişkin detayların paylaşıldığı seminerde katılımcılara, trafikte uyması gereken kurallar anlatıldı.

Jandarma Motosikletli Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Necmettin Mert Dölek, düzenledikleri seminerlerin devam ettiğini belirterek, bu tür etkinliklerde kentte önemli bir farkındalık oluşturduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram