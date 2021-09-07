Manisa'da jandarma, okul servis şoförlerini bilgilendirmeye devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da jandarma, okul servis şoförlerini bilgilendirmeye devam ediyor

Manisa'da jandarma, okul servis şoförlerini bilgilendirmeye devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'da jandarma ekipleri, kentte faaliyet gösteren öğrenci servisi şoförlerine, servis hosteslerine ve öğrencilere trafik güvenliği semineri vermeye devam ediyor.

Manisa'da jandarma ekipleri, kentte faaliyet gösteren öğrenci servisi şoförlerine, servis hosteslerine ve öğrencilere trafik güvenliği semineri vermeye devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Motosikletli Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince kentteki bir kolejin konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerine 37 servis şoförü katıldı.

"Okul Servis Araçları Yönetmeliği"ne ilişkin detayların paylaşıldığı seminerde katılımcılara, trafikte uyması gereken kurallar anlatıldı.

Jandarma Motosikletli Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Necmettin Mert Dölek, düzenledikleri seminerlerin devam ettiğini belirterek, bu tür etkinliklerde kentte önemli bir farkındalık oluşturduklarını ifade etti.

Manisa'da jandarma, okul servis şoförlerini bilgilendirmeye devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
İstanbul'da trafik kilit! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Derya Yanık Yaşar Güler Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Münir Özkul Demet Akalın Rasim Öztekin
Spor Umut Meraş Ünal Karaman Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Manisa'da jandarma, okul servis şoförlerini bilgilendirmeye devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 15:27:03. #1.15#

title