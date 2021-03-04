Manisa'da jandarma motosiklet kazalarını önlemek özel ekip oluşturdu
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Manisa'da jandarma motosiklet kazalarını önlemek özel ekip oluşturdu

04.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:30
Manisa'da jandarma motosiklet kazalarını önlemek özel ekip oluşturdu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü il genelindeki motosiklet kazalarının azaltılması amacıyla "Özel denetim ekibi" oluşturuldu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü il genelindeki motosiklet kazalarının azaltılması amacıyla "Özel denetim ekibi" oluşturuldu.

İl genelinde meydana gelen ölümlü motosiklet kazalarında artış görülmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetleri için özel ekip kuruldu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada yaptıkları analizlerde sorumluluk sahalarında motosiklet kazalarının oranının oldukça fazla olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Motosiklet kaza oranlarını azaltmak için harekete geçtiklerini belirten Erdemir, ekiplerin yoğun bir şekilde denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine başladığına ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Manisa'da meydana gelen ve ölümle sonuçlanan 27 trafik kazasından 5'ine motosiklet karıştı. 2019'da ölümlü motosiklet kaza sayısı 10'du. Geçen yıl ölümlü motosiklet kazalarını önceki yıla göre yüzde 50 azaltmayı başardık. Yapacağımız etkin denetimlerle de 2021 yılı için yine yüzde 50 azaltmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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