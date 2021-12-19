Manisa'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu ticaretine suçüstü

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Motorize Huzur Timleri ile Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı 7'nci JASAT Timi tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik suçüstü yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Girelli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Motorize Huzur Timleri ile Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı 7'nci JASAT Timi, bölgede 3 aracın park halinde bulunduğunu ve uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Durum üzerine harekete geçen ekipler, uyuşturucu ticareti yapan M.Ç. (31), A.İ. (31), A.Ö. (39) ve A.F. (34) isimli şahısları yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarda yapılan incelemede 470 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve A.Ö.'nün üzerinde de 6 bin 955 TL nakit para ele geçirildi.

Alaşehir Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığından alınan izin sonrası şahısların evlerinde arama yapan ekipler 3 adet ruhsatsız av tüfeği, yaklaşık 30 gram kenevir tohumu, 1 adet şase ve motor numarası silinmiş motosiklet ile 1 adet sahte plakalı motosiklet ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - MANİSA

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