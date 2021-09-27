Manisa'da jandarma ekiplerinden motosiklet denetimi - Haberler
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Manisa'da jandarma ekiplerinden motosiklet denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da jandarma ekiplerinden motosiklet denetimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler motosiklet kazalarını en aza indirmek amacıyla Turgutlu ilçesinde denetleme yaptı.

MANİSA (İHA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler motosiklet kazalarını en aza indirmek amacıyla Turgutlu ilçesinde denetleme yaptı.

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'ın talimatıyla Manisa il genelinde motosikletlere yönelik özel denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yapacak özel ekip oluşturuldu. Oluşturulan ekip tarafından yapılan denetimler ve bilgilendirme faaliyetlerle motosiklet kazalarının en aza indirilerek, olası kazalar sonucu ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 426 motosiklet ve motorlu bisikletin kontrol edildiği denetlemelerde 125 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 25 araç trafikten men edildi, UYAP kaydı (basit yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve dolandırıcılık suçu) bulunan 3 şahıs ile çalıntı kaydı bulunan 1 motosiklet yakalanarak adli işlem yapılmak üzere asayiş ekiplerine teslim edildi. Öte yandan ekipler tarafından 865 yol kullanıcısına "güvenli sürüş kuralları" konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

3 jandarma motosikletli trafik timi, 3 jandarma motosikletli asayiş timi, 1 jandarma trafik timi, 3 jandarma asayiş timi olmak üzere 10 tim, 32 personel denetime katıldı. - MANİSA

Manisa'da jandarma ekiplerinden motosiklet denetimi

Manisa'da jandarma ekiplerinden motosiklet denetimi

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