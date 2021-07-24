Manisa'da jandarma ekipleri sürücülere şeker ve çiçek dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da jandarma ekipleri sürücülere şeker ve çiçek dağıttı

Manisa'da jandarma ekipleri sürücülere şeker ve çiçek dağıttı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, trafik denetimi sırasında sürücülere şeker ikram etti, çiçek verdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, trafik denetimi sırasında sürücülere şeker ikram etti, çiçek verdi.

Jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı sonrası oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle ilçe giriş ve çıkışında denetim yaptı.

Ekipler, durdukları otomobil sürücülerine trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Sürücü ve yolculara şeker ikram edip çiçek veren jandarma ekipleri "İyi yolculuklar" diledi.

İlçede şeker ikramıyla karşılanan sürücüler de ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 1 kişinin kaybolduğu Artvin'de yollar çamura bulandı
Bartın'da 'ormanlık alana cisim düştü' iddiası ekipleri harekete geçirdi
Bartın'da "ormanlık alana cisim düştü" iddiası ekipleri harekete geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Özgür Özel Derya Yanık Hulusi Akar Mustafa Demir
Magazin Alişan Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Arda Turan Aytaç Kara Alper Yılmaz Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da jandarma ekipleri sürücülere şeker ve çiçek dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 17:43:33. #1.15#

title