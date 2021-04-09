Manisa'da jandarma çiftçilere reflektör dağıttı
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Manisa'da jandarma çiftçilere reflektör dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Manisa'da jandarma çiftçilere reflektör dağıttı

Manisa'da özellikle tarım sezonunda trafikte tehlike oluşturan traktörlerin farkedilmelerini arttırmak ve yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücülere reflektör dağıtıldı.

Manisa'da özellikle tarım sezonunda trafikte tehlike oluşturan traktörlerin farkedilmelerini arttırmak ve yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi amacıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücülere reflektör dağıtıldı.

Manisa'da özellikle tarım sezonunda trafikte yoğunluk oluşturan traktörlerin zaman zaman ölümlü ve yaralamalı kazalara neden olması dolayısıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde tarım araçlarının karıştığı ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarını azaltmak ve özellikle arkadan çarpma sonucu meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar, Şamar, Beydere ve Sarınasuhlar mahallelerinde tarım araçlarının görünürlülüğünü arttırmak üçgen reflektör dağıtıldı. Jandarma ekipleri ayrıca olası kazaların önüne geçebilmek adına traktör sürücülerine de bilgilendirmelerde bulundu. - MANİSA

Manisa'da jandarma çiftçilere reflektör dağıttı
Manisa'da jandarma çiftçilere reflektör dağıttı
Manisa'da jandarma çiftçilere reflektör dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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