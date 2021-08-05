Manisa'da izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran mermer ocağına para cezası verildi
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Manisa'da izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran mermer ocağına para cezası verildi

Manisa'da izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran mermer ocağına para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırdığı tespit edilen mermer ocağı hakkında işlem yapıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştırdığı tespit edilen mermer ocağı hakkında işlem yapıldı.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, izinsiz şekilde yabancı uyruklu işçi çalıştırıldığı duyumu üzerine ilçedeki bir mermer ocağına operasyon düzenledi.

Operasyonda 58'i Afganistanlı, 49'u Suriyeli 107 işçinin izin belgelerinin olmadığı tespit edildi.

İşletmeye, işçi başına 11 bin 976 liralık ceza kesilmesi istemiyle tutanak tutuldu.

Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 55 yabancı uyruklunun muhafaza altına alındığı, geçici koruma kapsamında ülkede bulunduğu belirlenen 49 Suriyeli ile uluslararası koruma kapsamında bulunduğu belirtilen 3 Afgan'ın serbest bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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