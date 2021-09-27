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Manisa'da İtfaiye Haftası kutlandı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'da İtfaiye Haftası kutlandı

Manisa'da, İtfaiye Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

MANİSA (AA) - Manisa'da, İtfaiye Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İnal, mesai mefhumu gözetmeden fedakarca çalışan teşkilatın haftasını ve kuruluş yıl dönümünü kutladı, kendilerine katkı sağlayan gönüllü itfaiyecilere de teşekkür etti.

Konuşmanın ardından eğitimlerini tamamlayan gönüllü itfaiyecilere kimlik kartları dağıtıldı, ardından ekipmanlar hakkında bilgiler verildi.

Manisa'da İtfaiye Haftası kutlandı

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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