Son Dakika | İskelenin çökmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı
AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Manisa'nın Kula ilçesinde bir mermer fabrikasında iskelenin çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde bir mermer fabrikasında iskelenin çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.
Palankaya Mahallesi'ndeki fabrikada duvar ören H.İ. (22), üzerinde durduğu iskelenin çökmesi sonucu düştü. İskelenin bir ayağı yanağına saplanan H.İ'ye itfaiye ekipleri müdahale etti.
Demirin kesilmesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan H.İ'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.