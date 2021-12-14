Son Dakika | İskelenin çökmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | İskelenin çökmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Manisa'nın Kula ilçesinde bir mermer fabrikasında iskelenin çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde bir mermer fabrikasında iskelenin çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.

Palankaya Mahallesi'ndeki fabrikada duvar ören H.İ. (22), üzerinde durduğu iskelenin çökmesi sonucu düştü. İskelenin bir ayağı yanağına saplanan H.İ'ye itfaiye ekipleri müdahale etti.

Demirin kesilmesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan H.İ'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | İskelenin çökmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

Son Dakika | İskelenin çökmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

Son Dakika | İskelenin çökmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımı müjdesi Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımı müjdesi Açıklaması

 Sağlık Bakanı Koca: '10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayında ilana çıkılarak, alım işlemi yapılacaktır.'

Sağlık Bakanı Koca: "10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayında ilana çıkılarak, alım işlemi yapılacaktır."

AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title