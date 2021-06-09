Manisa'da işçi servislerinde trafik ve Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde işçi servislerine denetimler gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde işçi servislerine denetimler gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Jandarma Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir ve görevli personelin katıldığı denetimde, fabrikalara işçi taşıyan servisler ile sürücülerinin, yetkinlik belgeleri ve alkol kontrolleri, kullanımı yasaklanan aksesuar olup olmadığı ve Kovid-19 tedbirlerine uygunluklarına bakıldı.

Karayolu Eylem Planı doğrultusunda paydaş kurumlarla yapılan ortak denetimlerin süreceğini belirten Kıdemli Başçavuş Erdemir, "Buradaki asıl amacımız meydana gelen trafik kazalarındaki can kayıplarını önlemek. Büyükşehir Belediyesinin Trafik Zabıta ekipleri ile birlikte uygulamalarımız devam edecek. Kazaları önleyip, belirlenen hedeflere ulaşmak istiyoruz." dedi.

22 jandarma trafik timindeki 50 personelle yapılan denetimde bin 283 araç ve sürücü kontrol edildi, 121 araç ve sürücüye toplam 75 bin 621 lira ceza uygulandı, 45 araç da trafikten men edildi.

Öte yandan Alaşehir ilçesinde de trafik polisleri, yaptıkları kontrollerde sürücüleri ve yolcuları trafik kurallarını konusunda bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım