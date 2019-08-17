Manisa'da işçi servisleri zincirlemeye kaza yaptı 23 yaralı

17.08.2019 08:47

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde 3 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Manisa-İzmir yolu Süreyya Piknik Alanı mevkiinde meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki beyaz eşya üretimi yapan bir fabrikanın personelini İzmir'e götüren Mehmet Can Pınarlık yönetimindeki 35 KY 186 plakalı servis otobüsü, iddiaya göre Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde ani fren yapınca zincirleme kazaya nedenin oldu. Arkasından gelen Ahmet Akhan yönetimindeki 45 KY 052 plakalı işçi taşıyan minibüs ile onun arkasından gelen Mehmet Özer yönetimindeki 45 J 4624 plakalı servis minibüsü kaza yapan araçlara çarptı.

Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada servis araçlarındaki 23 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA