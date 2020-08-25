Manisa'da işçi servisleri çarpıştı: 12 yaralı
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Manisa'da işçi servisleri çarpıştı: 12 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Manisa'da işçi servisleri çarpıştı: 12 yaralı
25.08.2020 14:42 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:47

Manisa'nın Demirci ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah erken saatlerde Kılavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım arazilerine işçi taşıyan R.Ç. yönetimindeki 45 J 8289 plakalı minibüs ile aynı yönde seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 45 J 8274 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 45 J 8274 plakalı minibüs yoldan çıkarak tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 12 kişi yaralanırken ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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