Manisa'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı
17.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:32
Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen işçi servisindeki 9 kişi yaralandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen işçi servisindeki 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, işçi taşıyan İsmail Orcan idaresindeki 45 J 4284 plakalı minibüs, Akhisar-Sındırgı kara yolu Karaköy Mahallesi kesiminde karla kaplanan yolda kayarak kontrolden çıktı.
Zeytin bahçesine devrilen minibüsteki 9 işçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram