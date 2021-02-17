Manisa'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisa'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

17.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:32
Manisa'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen işçi servisindeki 9 kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen işçi servisindeki 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, işçi taşıyan İsmail Orcan idaresindeki 45 J 4284 plakalı minibüs, Akhisar-Sındırgı kara yolu Karaköy Mahallesi kesiminde karla kaplanan yolda kayarak kontrolden çıktı.

Zeytin bahçesine devrilen minibüsteki 9 işçi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Prens Harry Demet Akalın
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 15:36:56. #1.14#
title