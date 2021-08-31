Manisa'da işçi servisi sulama kanalına devrildi

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi sulama kanalına devrildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi sulama kanalına devrildi. Şans eseri minibüste işçilerin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ahmetli ilçesine bağlı Cambazlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Ş. yönetimindeki işçi servisi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, virajı alamaması sebebiyle sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Şans eseri servis minibüsünde işçilerin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, kazada sürücü Kadir Ş. hafif yaralandı. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Kadir Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı